Frenata del Napoli che non va oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara valida per la tredicesima giornata di serie A. Senza De Bruyne la squadra di Allegri non è riuscita - soprattutto nella prima frazione - a rendersi pericolosa consentendo alla formazione di D’Aversa di arginare la manovra avversaria. Inutile l’assalto finale dei partenopei: che al 92′ hanno reclamato per un fallo di mano in area di Caleta-Car. L’arbitro Guida dopo il consulto del Var non assegna il penalty. All’81′ la migliore occasione per i neroverdi: punizione in mezzo per Sebastiano Esposito (Sassuolo) che di testa, da distanza ravvicinata, spedisce il pallone largo sulla sinistra. Il Napoli si porta a 19 punti agganciando il Bologna all’ottavo posto mentre il Sassuolo, terz’ultimo, reduce da sei sconfitte consecutive, sale a 9 punti agganciando Udinese e Fiorentina.