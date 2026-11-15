Graziani: “Pio come me e Toni Adesso castighi anche i belgi”

Da campione del mondo con 23 gol segnati in azzurro (è il sesto bomber dell’Italia), Ciccio Graziani ha goduto l’altra sera a vedere Pio Esposito trascinare la rinata nazionale di Mancini contro la Francia. Soprattutto per alcune affinità che ha notato con questo centravanti: alto, potete e con un guizzo sotto rete che ricorda il Graziani degli anni d’oro e di Spagna ‘82. E stasera c’è il round decisivo in Belgio.

Esposito come Graziani? «Il fiuto del gol magari è lo stesso ma è un centravanti diverso, fa salire la squadra giocando anche spalle alla porta. E fa gol. Ma io svariavo sul fronte dell’attacco».

Pio segnato 9 reti in 14 partite in azzurro. Ha una gran voglia di arrivare e superare le sue 23.«È il Padre Pio della nazionale...Sa chi mi ricorda? Il primo Toni, un perno là davanti che fa sportellate e segna a valanga».

Contro la Francia è stato perfetto. «Nel guizzo del primo gol mi ha stupito».

Quali doti apprezza di più? «La sua capacità di fare a sportellate contro difensori che fanno paura. Il ragazzo ha carattere.Nell’Inter gioca con Lautaro, dal quale può imparare molto».

Un difetto che deve ancora limare?«Può migliorare tecnicamente nel dialogo con il pallone».L’Italia pare rinata in un mese.«Ed è così. Dopo il ko con il Belgio era tornata la malinconia e invece Mancini ha dimostrato che i criticoni si erano sbagliati».Stasera contro il Belgio possiamo addirittura agguantare il primo posto nel girone.«Abbiamo due risultati su tre a disposizione per arrivare primi nel girone. E questa Italia ce la può fare anche perché all’andati i belgi ci hanno castigati e ora restituiremo tutto».Sottrarre 4 punti su 6 a questa Francia, però, è una prova di consistenza.«I francesi erano senza Mbappé, Dembelé e Thuram, non dimentichiamolo. Volevano entrare in porta con il pallone e hanno giocato con sussiego».

Mancini come ha resuscitato questa nazionale che soltanto sei mesi fa era naufragata a Zenica?«Ha ricreato un bel clima di appartenenza, prima di lui per alcuni giocatori la nazionale era diventata un fastidio».Mancini come Bearzot? «Per molti versi sì. Già l’Europeo 2021 era stato vinto non solo per meriti tecnico-tattici ma per il gruppo che si era creato».Ora sembra sia tutto come quattro anni fa.«Sì. Vedo giocatori finalmente motivati, vogliosi della maglia azzurra, ragazzi che provano i brividi a vestirla. Non degli impiegati che timbrano il cartellino».

Per questo non siamo andati a tre mondiali di fila?«Sì, anche per questo». Il reparto che l’ha convinta di più, Pio Esposito a parte?«Il centrocampo visto contro la Francia è stato perfetto, nell’aggressione e nelle ripartenze».

Ha ragione il ct quando dice che siamo soltanto alle prime curve e la salita verso gli Europei è dolomitica?«Certo. Anche ai miei tempi si arrivava a una grande manifestazione dopo esperimenti, stage e tante partite, alcune anche perse. Ma è dagli errori che nascono i fiori, no? Lo cantava De Andrè anche se usò un’altra parola al posto degli errori...».

Donnarumma fa troppi errori?«Guardi, questo gioco che deve iniziare dal portiere non l’ho ma capito. E non perché provengo da un altro calcio ma i rischi sono eccessivi e un portiere, come dice il mio grande capitano Dino Zoff, deve parare. Non servire assist».Si diceva: mancano i giocatori. Ma il ct ne ha convocati una valanga e ora c’è quasi abbondanza.«Il Mancio ha fatto bene a osservarne tanti nel stage e negli allenamenti a Coverciano. Dal vivo ha valutato e ora farà i suoi ragionamenti, terminate queste partite della Nations League».

Tre nomi che l’hanno colpita in modo particolare?«In difesa Kayode, la novità. Bastoni o Scalvini li conoscevamo già».

E poi? «Vergara che tre anni fa giocava in B e Romano, un centrocampista che farà strada».

Stasera contro il Belgio? «Vinciamo!».