Il Manchester United chiama, Weston McKennie non chiude la porta. Il centrocampista della Juventus, impegnato con la nazionale statunitense, ha parlato del possibile trasferimento in Premier League dopo l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Red Devils. Un intreccio che rischia di diventare un tema caldo del prossimo mercato invernale, considerando il rapporto tra il tecnico argentino e il giocatore bianconero, già allenato durante l’esperienza alla guida degli Stati Uniti.

Alla domanda sulla possibilità di raggiungere il suo ex commissario tecnico a Manchester, McKennie ha risposto senza nascondersi: “Passare allo United? È una possibilità. Abbiamo molti ragazzi nella nostra nazionale che sono destinati a cambiare squadra entro il prossimo anno, quindi è inevitabile che circolino queste voci”. L’americano ha poi spiegato perché il cambio di panchina a Old Trafford potrebbe alimentare ulteriormente le indiscrezioni sui calciatori statunitensi: “Non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori e quali giocatori stiano effettivamente cercando. È ovvio che Pochettino si sia affezionato a questo gruppo, avendo avuto modo di conoscere le qualità dei diversi ragazzi. Vedremo cosa succederà”.

Non si tratta di una richiesta di cessione, ma inevitabilmente le dichiarazioni dello statunitense fanno rumore alla Continassa. La Juventus, infatti, considera McKennie un elemento importante per Luciano Spalletti, soprattutto per la sua capacità di ricoprire più ruoli e garantire soluzioni differenti in mezzo al campo. Inoltre, il centrocampista ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri fino al 2030. Anche Pochettino, interrogato sulla possibilità di ritrovare alcuni dei suoi ex giocatori, ha preferito non sbilanciarsi: “Ora non è il momento di parlarne. Tutti i grandi giocatori hanno l’ambizione di raggiungere il livello più alto e il Manchester United rappresenta un sogno per molti di loro”. Per gennaio, dunque, resta da capire se alle parole seguirà un interesse concreto. La Juventus, intanto, non ha intenzione di privarsi facilmente del suo jolly americano.