Hamilton, la stoccata di Mazzola: “Errore madornale. Perché non è come Schumacher”

Michael Schumacher non avrebbe mai commesso un errore come quello di Lewis Hamilton in Brasile. Ne è convinto Luigi Mazzola, storico ingegnere Ferrari, che in un’intervista a Fanpage.it torna sulle difficoltà della Rossa a Interlagos, criticando duramente il sette volte campione del mondo e chiamando in causa Frederic Vasseur per la gestione dei rapporti interni tra i due piloti. Il giudizio su Hamilton è netto, soprattutto per aver ignorato la chiamata ai box quando la pioggia è tornata ad aumentare, finendo poi in testacoda: “Hamilton ha trovato degli escamotage per giustificare la stupidaggine che ha fatto. Ha detto che aveva capito che la pioggia non sarebbe peggiorata, che gli avevano dato determinate informazioni. Ma tu lo vedi mentre giri, no? E poi, dal box, puoi vedere quanti altri piloti stanno entrando per cambiare le gomme”.

Per Mazzola “il sette volte campione del mondo (Lewis, ndr) ha fatto un errore madornale”. Il confronto con Schumacher nasce proprio dal rapporto con il muretto: “Con Michael non ho mai visto una situazione dove ci fosse uno sbaglio di quel genere. Se c’era una scelta diversa, era stata concordata. Non era ‘Box e io tiro dritto’. Oppure si dialogava prima: c’è la possibilità di provarci, provaci. Ma era una cosa condivisa, non nasceva da una mancanza di fiducia”. E ancora: “Tra Michael Schumacher e il muretto di Ross Brawn c’era totale fiducia. Il pilota si fidava di quello che diceva la squadra e la squadra si fidava del pilota”.

L’ex tecnico punta poi il dito sulla convivenza tra Hamilton e Charles Leclerc, chiedendo un intervento del team principal: “È Vasseur che a un certo punto deve dettare delle regole, perché è lui a dover stabilire ciò che conta per la Ferrari. La Ferrari è più importante dei due piloti. Deve far rispettare determinate regole e, se qualcuno non le rispetta, devono esserci delle conseguenze”. Infine, Mazzola individua nella gestione tecnica delle gomme e nella mancanza di esperienza in pista alcuni dei limiti della Ferrari: “Manca qualcuno — conclude — che abbia una conoscenza effettiva di tutte le situazioni”. non avrebbe mai commesso un errore come quello di Lewis Hamilton in Brasile. Ne è convinto Luigi Mazzola, storico ingegnere Ferrari, che in un’intervista a Fanpage.it torna sulle difficoltà della Rossa a Interlagos, criticando duramente il sette volte campione del mondo e chiamando in causa Frederic Vasseur per la gestione dei rapporti interni tra i due piloti. Il giudizio su Hamilton è netto, soprattutto per aver ignorato la chiamata ai box quando la pioggia è tornata ad aumentare, finendo poi in testacoda: “Hamilton ha trovato degli escamotage per giustificare la stupidaggine che ha fatto. Ha detto che aveva capito che la pioggia non sarebbe peggiorata, che gli avevano dato determinate informazioni. Ma tu lo vedi mentre giri, no? E poi, dal box, puoi vedere quanti altri piloti stanno entrando per cambiare le gomme”.