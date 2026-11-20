Il nome nuovo sul taccuino dell’Inter è quello di Oliver Provstgaard. Il difensore danese della Lazio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è messo in evidenza con prestazioni convincenti, attirando l’attenzione della dirigenza nerazzurra. Giuseppe Marotta avrebbe già iniziato a muoversi per anticipare la concorrenza e provare a portarlo a Milano nella prossima estate. Un’operazione che nasce anche dalle incertezze legate a John Stones, arrivato a parametro zero dal Manchester City ma finora frenato dai problemi fisici.

Il centrale inglese è rimasto ai box per oltre un mese e il suo rendimento rappresenta ancora un’incognita per Cristian Chivu. Come sottolinea la Rosea, “la qualità del centrale non è in discussione, la sua continuità sì”. Da qui la necessità di guardarsi intorno e individuare un profilo che possa garantire solidità nel reparto arretrato. Provstgaard, 23 anni, risponde a diverse caratteristiche ricercate dall’Inter: struttura fisica imponente, personalità e capacità di impostare l’azione partendo dalla difesa.

La Lazio, dal canto suo, non intende privarsi facilmente del giocatore, legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2031. La valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che l’Inter potrebbe provare ad abbassare facendo leva sui rapporti tra le due società. In questo senso potrebbe tornare utile l’intreccio di mercato della scorsa estate, quando Davide Frattesi ha fatto il percorso inverso rispetto a Ivan Provedel, passato in nerazzurro. Il centrocampista è arrivato a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto e l’Inter conserva una percentuale sulla futura rivendita. Un elemento che potrebbe favorire una nuova trattativa. L’obiettivo di Marotta è anticipare i tempi: Provstgaard è già finito in cima alla lista per rinforzare la difesa dell’estate 2027.