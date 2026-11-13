Italia-Francia, Donnarumma regala il gol a Olise: la papera-choc a San Siro, il video

Gigio Donnarumma ne ha combinata un’altra delle sue. Il numero uno della Nazionale italiana stava sfidando la Francia di Zinedine Zidane a San Siro, in un match di Nations League. Al 10’del primo tempo, il punteggio era sullo 0 a 0. L’ex estremo difensore del Milan stava gestendo al palla coi piedi. A un certo punto, l’azzardo. Gigio ha provato un passaggio flitrante verso i centrocampisti azzurri. Ma la palla era totalmente sbagliata. Il fltrante è stato intercettato da Michael Olise, che non ha perso tempo e ha subito insaccato la palla in rete. La Francia è andata così in vantaggio grazie a un regalo di capitan Donnarumma. Che beffa.

E sui social tanti tifosi azzurri hanno preso di mira Gigio Donnarumma: “Ti ci passano gli aerei sopra quando piove su sta testa”, “L’Italia non otterrà mai nulla con Donnarumma. Se non si liberano di lui, perderanno un’altra qualificazione ai Mondiali”, “Donnarumma ha perso molta fiducia. Da quando Maresca ha iniziato ad allenarlo, sta dando la stessa vibrazione che Sanchez mostrava sotto Maresca. Maresca fa parte del suo problema”, “Capisco perché Luis Enrique ha perso fiducia in Donnarumma al PSG, questo tizio è proprio spazzatura. Non ci posso credere ai miei occhi per quello che l’ho appena visto fare”.