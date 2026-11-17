Sono state due soste (quella lunga tra settembre e ottobre e quella breve che si è appena conclusa) formative per la nostra Nazionale e anche per noi italiani. Nei risultati è finita come era iniziata, cioè con una sconfitta contro il Belgio e un’Italia in difficoltà, ma in mezzo c’è stato un percorso di crescita, un oggetto che non consideriamo mai per deformazione culturale. I percorsi vanno appunto percorsi, portandosi a casa tutto il bene e il male che offrono. Soprattutto il male perché ci indica le aree su cui bisogna lavorare di più.

Per l’Italia che pretende tutto e subito, non sono banalità. È importante dirselo ora perché a fine marzo, tutto d’un tratto, inizieranno le partite che contano: nel girone di qualificazione ai prossimi Europei (sorteggi il 6 dicembre) le avversarie saranno sicuramente più abbordabili rispetto a Belgio e Francia, dato che l’Italia ha mantenuto la testa di serie evitando l’ultimo posto nel gruppo di Nations League, ma l’obbligo di vincere peserà sullo spirito, soprattutto perché di fronte ci saranno squadre di rango inferiore che giocano su questo fattore psicologico.

Bisogna fidarsi, per una volta, della squadra e soprattutto di Roberto Mancini per cinque macro-motivi.

1) Siamo un cantiere e, al momento, possiamo essere all’altezza di Francia o Belgio solo in caso di partita perfetta e performance sopra la media da parte di tutti i giocatori. Così è andata al Meazza, ed è stata proprio quella prestazione il motivo per cui a Bruxelles gli azzurri erano scarichi.

Non a caso il gol di Esposito è coinciso con lo scioglimento: quando sei a corto di energie, la sensazione di avercela fatta dà il via all’autosabotaggio. Per essere all’altezza di Francia e Belgio senza dover sfoderare una prestazione superlativa serve che la squadra perfezioni una lunga serie di meccanismi, e non si può pretendere che accada dopo sei partite. Il ct ha infatti ribadito più volte che il percorso è lungo e la critica deve concedere un campione statistico più ampio.

2) Come hanno detto Donnarumma e Barella, non dobbiamo esaltarci per le vittorie né abbatterci per le sconfitte. Ci vuole equilibrio sia dentro che fuori lo spogliatoio: la critica non strilli e non giochi all’”io l’avevo detto”, dimostri la stessa maturità che chiede ai giocatori. In questo senso Mancini è equilibrato: non esalta le vittorie e non fa un dramma delle sconfitte.

ESIGENZE

3) Non era scontato trovare tre quarti di formazione titolare e allargare la platea di convocabili nel giro di due raduni. Sbagliare formazione ci può stare, in questa doppia esigenza di dare continuità ad alcuni e provarne altri: a Mancini bisogna concedere qualche jolly.

4) Bisogna considerare il percorso dei nostri avversari più che il nome e la forza presunta dei calciatori: il Belgio è stato interpretato troppo presto come avversario di pari grado, quando invece è molto più avanti di noi nel percorso, non essendo partito da zero ma da un quarto di finale nei Mondiali in cui la generazione dei Doku ha potuto sostituire gradualmente la precedente dei Lukaku. È una transizione su cui Mancini non può contare: la deve costruire dal nulla con dei giovani non ancora affermati ai massimi livelli. Chiaramente è una forzatura che comporta dei rischi, ma almeno Mancini se li prende, a differenza di altri ct che in passato hanno preferito mantenere lo status quo e schierare la generazione che aveva fallito il ciclo precedente.

5) Come sempre è accaduto e sempre accadrà, la Nazionale deve trovare soluzioni in sé stessa, senza poter contare sulla Federazione o sulle riforme. Mancini sembra averlo ben chiaro dal momento che è stato scelto da un presidente, Malagò, ma potrebbe anche ritrovarsene un altro (Galliani) tra un mese.