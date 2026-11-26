Manuel Neuer nella bufera. Il capitano del Bayern Monaco e storico portiere della Nazionale tedesca, è finito al centro del gossip per alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Il calciatore, sposato e diventato papà per la seconda volta da pochi mesi, sarebbe infatti coinvolto in una presunta relazione con la sua fisioterapista, una ragazza di 23 anni. A riportarlo il quotidiano tedesco Bild, che ha svelato alcuni dettagli sul rapporto tra i due.

La giovane avrebbe accompagnato Neuer in Brasile, dove il portiere si è recato per proseguire il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al piede. Una presenza dunque giustificata dal suo ruolo professionale, ma che nasconderebbe un legame affettivo tra i due.

Stando alle ricostruzioni del quotidiano tedesco, Neuer e la moglie Anika si sarebbero recentemente separati, a poche settimane dalla nascita del loro secondo figlio. La decisione sarebbe arrivata alla fine di agosto: pochi giorni dopo il parto, il portiere avrebbe comunicato alla compagna di non voler continuare il matrimonio. Il 15 novembre Neuer sarebbe poi partito per il Brasile, dove avrebbe trascorso del tempo con la giovane fisioterapista in un hotel di lusso.

A riaccendere le indiscrezioni, nelle ultime ore, una storia pubblicata su Instagram da Anika Neuer. “Tradire una donna incinta è davvero da persone malvagie”, si legge. La donna avrebbe successivamente rimosso il contenuto, che nel frattempo aveva già iniziato a circolare online.