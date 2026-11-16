La Premier League torna a bussare alla porta della Juventus e, come riporta La Gazzetta dello Sport, questa volta lo fa con due nomi che Luciano Spalletti considera importanti per il presente e il futuro della squadra. Il Manchester United ha messo gli occhi su Weston McKennie, mentre il Chelsea non ha perso interesse per Kerim Alajbegovic. Due tentazioni inglesi in vista del mercato di gennaio, con la dirigenza bianconera intenzionata a non farsi sorprendere dalle disponibilità economiche dei club d’Oltremanica.

A Manchester c’è soprattutto la mano di Mauricio Pochettino. Il nuovo allenatore dei Red Devils conosce bene lo statunitense, avendolo già allenato quando era commissario tecnico della nazionale americana, e ne apprezza particolarmente le caratteristiche. Non a caso, in passato, il tecnico argentino aveva sintetizzato così la sua considerazione per il centrocampista: “La Juve è McKennie e altri dieci”. Un attestato di stima che potrebbe trasformarsi in un tentativo concreto, anche se a Torino non sembrano intenzionati a privarsi facilmente di un giocatore diventato fondamentale per Spalletti. A rafforzare la posizione juventina c’è anche il recente rinnovo fino al 2030.

La situazione è diversa, ma altrettanto delicata, per Alajbegovic. Il Chelsea aveva già provato ad avvicinare il talento bosniaco durante la scorsa estate, quando il suo trasferimento ai Blues sembrava ormai vicino. Poi è arrivato il blitz della Juventus, che ha chiuso l’operazione con un investimento da 30 milioni di euro. I londinesi, però, non hanno smesso di seguirlo e continuano a monitorarne la crescita. Per i bianconeri entrambi rappresentano risorse preziose, soprattutto nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Gennaio si avvicina e la Juventus dovrà resistere alle sirene inglesi.