Kimi Antonelli e il “casco” del corazziere: al Quirinale succede qualcosa di inaspettato, la foto diventa virale

Andrea Kimi Antonelli, giovane campione del mondo di Formula 1, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto congratularsi personalmente con lui per la storica conquista del titolo iridato. Accompagnato dai genitori e dalla sorella, il pilota Mercedes si è presentato con un elegante completo scuro e il suo consueto sorriso.

Durante l’incontro, Antonelli ha regalato a Mattarella un casco da gara autografato e accompagnato da una dedica speciale: “Al Presidente Mattarella con molta ammirazione”. Il Capo dello Stato ha osservato il casco, scherzando sulla liberazione che si prova quando finalmente lo si può togliere. Kimi ha spiegato le difficoltà fisiche delle gare, raccontando che i piloti possono perdere anche due chili durante una competizione, soprattutto a causa delle pesanti tute ignifughe e delle temperature nell’abitacolo.

Un momento particolarmente curioso della visita è stato l’incontro con un corazziere: Kimi è rimasto affascinato dal suo caratteristico copricapo, il celebre “casco”, e la fotografia che lo ritrae accanto al militare ha fatto rapidamente il giro del web, conquistando l’attenzione e la simpatia degli utenti.

Con la spontaneità che lo contraddistingue, Antonelli ha inoltre invitato Mattarella ad assistere a un Gran Premio, magari a Monza.

La visita al Quirinale arriva dopo giorni ricchi di riconoscimenti: il conferimento del titolo di commendatore a San Marino e l’accoglienza calorosa di San Siro durante Italia-Francia. Ora, però, per il giovane campione è tempo di tornare in pista, con le ultime gare della stagione all’orizzonte.