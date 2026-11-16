Sono ore di apprensione in casa Milan per Mike Maignan. Il portiere francese è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo di Francia-Turchia, accendendo immediatamente l’allarme nello staff rossonero, che ora aspetta gli esami strumentali per capire la reale entità del problema e soprattutto i tempi di recupero. Una tegola potenzialmente pesante per Ruben Amorim, che rischia di perdere il proprio capitano alla vigilia della ripresa del campionato.

L’estremo difensore ha accusato un fastidio durante il primo tempo, dopo uno scontro con l’attaccante turco Deniz Gül. Maignan ha provato a proseguire, senza però riuscire a rientrare in campo dopo l’intervallo. Al suo posto il commissario tecnico francese Zinedine Zidane ha inserito Guillaume Restes, preferendo non correre ulteriori rischi. Dalla Francia filtra comunque la possibilità che la sostituzione sia stata dettata soprattutto dalla prudenza.

Le prime indicazioni mediche non sono ancora definitive. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il problema riguarderebbe la coscia destra, con l’ipotesi di un risentimento muscolare. Resta però da chiarire se il dolore sia legato esclusivamente al colpo ricevuto durante la partita oppure se ci sia qualcosa di più serio. Saranno gli accertamenti a fornire le risposte attese dal Milan.

L’appuntamento da cerchiare sul calendario è domenica 22 novembre, quando a San Siro arriverà il Frosinone per la ripresa della Serie A. Se Maignan non dovesse farcela, Amorim sarebbe costretto a ridisegnare la gerarchia tra i pali, affidandosi nuovamente a Lorenzo Torriani, già utilizzato in Europa League contro il Ferencvaros. Per i rossoneri, dunque, la sosta rischia di trasformarsi in una brutta sorpresa.