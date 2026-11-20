Alexander Zverev ha chiuso la fase a gironi delle Finals con tre vittorie, ma il successo contro Arthur Fils ha lasciato in eredità un problema che rischia di accompagnarlo ancora a lungo. Il tedesco ha superato il francese 6-4, 7-6 (6), senza perdere un set nel gruppo John McEnroe, ma nel finale ha avvertito nuovamente dolore alla caviglia destra. E le sue parole non sono rassicuranti: “Purtroppo ho ricominciato a sentire la caviglia. Probabilmente continuerò ad avere questo problema ogni tanto fino alla fine della mia carriera. L’infortunio che ho avuto è stato piuttosto grave e ormai è qualcosa con cui devo convivere”.

Il riferimento è a quanto accaduto al Roland Garros del 2022, durante la semifinale contro Rafael Nadal. Zverev si procurò una lesione a tutti e tre i legamenti laterali della caviglia destra, fu costretto a ritirarsi e rimase lontano dalle competizioni per quasi sette mesi. Da allora, nonostante il recupero e i progressi, quel trauma continua a presentare il conto. Il tedesco ha anche spiegato quale sia l’origine del fastidio: “È un tendine che passa sopra un osso e si è spostato quando mi sono rotto la caviglia. So di cosa si tratta, per questo non farò esami: non è niente di straordinario, è semplicemente una cosa con cui devo fare i conti”.

La priorità adesso è arrivare nelle migliori condizioni alla semifinale di sabato. “Farò tutto il possibile, insieme al mio fisioterapista e alla mia squadra, per essere pronto e senza dolore. Spero di essere al cento per cento”, ha aggiunto. Il bilancio del girone resta comunque positivo: “Sono molto felice di aver vinto tutte e tre le partite contro avversari difficili, Arthur in particolare”, ha concluso. Il numero uno del mondo ha conquistato il primo posto nel gruppo, ma ora dovrà gestire una caviglia che non gli concede tregua.