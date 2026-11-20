“Sinner sa che il suo ginocchio ora non funziona, non può forzare. Il tennis oggi è esasperato”. Renzo Furlan parte dall’infortunio di Jannik per allargare il discorso a un tennis sempre più veloce, fisico e difficile da affrontare senza una condizione atletica perfetta. L’ex tennista e attuale allenatore di Luca Nardi, intervistato da Fanpage.it durante le Atp Finals di Torino, invita a non avere fretta con il campione azzurro. “Gli mancano la competizione e tante altre cose, ma è uno che ha gli obiettivi chiari. Sa che, per durare tanto, non può forzare determinate dinamiche legate al suo fisico”.

Per Furlan la priorità è recuperare completamente, senza correre rischi inutili: “Deve stare bene, essere allenato e preservarsi quando le cose non funzionano. Adesso non sta funzionando questo ginocchio e quindi sa quanto sia importante cercare, prima di tutto, di recuperare la piena funzionalità, perché altrimenti non puoi giocare ad alto livello”. Una scelta di prospettiva, pensando a una carriera che può ancora essere lunga. L’assenza di Sinner a Torino pesa anche per il valore che ha assunto nel tennis indoor: “È il re in assoluto qui dentro. Ha vinto due anni di fila, l’anno scorso Vienna, Parigi-Bercy e le Finals. È un peccato, perché più che alle Finals, un elemento come Jannik manca al tennis”.

Il problema, secondo Furlan, riguarda però l’intero movimento. “La velocità è salita negli ultimi anni in maniera esponenziale, tirano tutti forte, giocano tutti bene, sono tutti preparati fisicamente. Non ti viene perdonato niente, mentre prima era un tennis diverso”. E la tendenza è destinata a proseguire: “Ci saranno sempre più team con il fisioterapista, il preparatore atletico, l’allenatore e il mental coach, perché devi essere pronto su tutti i fronti”. Furlan si è soffermato anche su Flavio Cobolli, invitandolo a non leggere negativamente l’esperienza torinese: “È numero sei del mondo, si trova dove un anno fa non pensava di poter arrivare — conclude — Deve vedere il bicchiere non mezzo pieno, ma tutto pieno. Le Finals sono un ulteriore banco di esperienza”.