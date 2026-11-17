Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Anna Kalinskaya, che si prepara a sposarsi. La tennista russa, ex fidanzata di Jannik Sinner, ha annunciato sui social il fidanzamento ufficiale con Tomas Ferrari, mostrando per la prima volta l’anello ricevuto dal compagno.

Una fotografia romantica, accompagnata da poche parole ma decisamente eloquenti, che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati di tennis e non soltanto. “Non vedo l’ora che inizi il nostro prossimo capitolo”, ha scritto la 27enne su Instagram, pubblicando uno scatto mentre bacia il futuro marito e mette in evidenza l’anello di fidanzamento.

Un annuncio che non lascia spazio a interpretazioni: le nozze sono all’orizzonte e la russa ha deciso di condividere con i propri follower questo importante passaggio della sua vita privata. Ma chi è Tomas Ferrari? Argentino, sportivo e influencer, è una vecchia conoscenza della tennista. I due, infatti, avevano già avuto una relazione prima che Kalinskaya iniziasse a frequentare Sinner, con la storia tra il campione altoatesino e la giocatrice diventata pubblica nella primavera del 2024.

Dopo la separazione dal numero due del mondo, però, Anna si è riavvicinata proprio a Ferrari, con il quale ha ritrovato l’intesa. Non si tratta dunque di un incontro recente, ma di un rapporto che ha attraversato anche una prima separazione, per poi riprendere vigore negli ultimi tempi. Ferrari ha seguito spesso la compagna durante gli appuntamenti del circuito, facendosi vedere anche sugli spalti dei tornei internazionali. L’annuncio ha raccolto immediatamente le congratulazioni di diverse colleghe del circuito Wta, tra cui Aryna Sabalenka e Bianca Andreescu. Per Kalinskaya, lontana dalle vicende sentimentali che l’avevano legata a Sinner, comincia una nuova avventura.