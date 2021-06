Dritto e Rovescio, Caterina Collovati e lo schiaffo alla donna islamica: "Cara signora, cosa rappresenta il velo per noi italiani"

18 giugno 2021 a

Si è parlato di Islam e di velo a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. Tra gli ospiti anche una donna, Maria Teresa Paciotti, che si fa chiamare Fatima da quando si è convertita all'Islam. Si tratta di una commerciante che ha un negozio di veli in Italia. "Io porto il velo per Dio, proprio come le suore", ha detto provocatoriamente la signora. "Non si può fare questo paragone, il velo per una suora viene dopo una scelta ponderata", è intervenuta subito Caterina Collovati. L'opinionista poi ha spiegato cosa il velo simboleggi realmente in Italia.

"Nel momento in cui la suora non vuole più indossare il velo può lasciare quell'ordine religioso. Ed è un segnale che indica l'abbandono della vita terrena per avvicinarsi sempre di più a quella spirituale. Non c'è nessun tipo di costrizione da parte dell'uomo che hai accanto, che ti impone quella veste - ha spiegato la Collovati -. Mi deve spiegare con 40 gradi all'ombra qual è la scelta di libertà. Per noi italiani, cara signora, il velo rimarrà sempre un simbolo di censura, di negazione, di privazione della femminilità di una donna".

A quel punto la signora Fatima ha controbattuto: "Se una donna indossa il velo perché glielo impone un uomo lo fa per la motivazione sbagliata. Io indosso il velo per Dio e per scelta consapevole. Io non ho portato il velo fin da quando mi sono convertita, l'ho messo dopo anni e l'ho fatto in maniera consapevole, non perché qualcuno me lo ha imposto. Mio marito inizialmente ha cercato di dissuadermi".

