Milano, rider 20enne bloccata e molestata: la polizia ferma un 39enne, chi è "la bestia"

Una rider ventenne è stata assalita e aggredita da un uomo la scorsa notte a Milano, in zona stazione centrale. Poco dopo è stato fermato un algerino che tentava di scappare. Adesso è accusato di violenza sessuale. Le molestie sarebbero avvenute poco dopo che la ragazza aveva finito di portare a domicilio una consegna di cibo delivery. La donna, che era da sola per strada, è stata bloccata all'improvviso e aggredita.

Lo straniero, poi, si è allontanato sperando di non essere rintracciato. Ma subito dopo è stato individuato e arrestato dalle forze dell'ordine. Si trovava a pochi passi dal luogo dell'aggressione. L'episodio risale alle 20 di ieri ed è avvenuto in via Benedetto Marcello, in pieno centro, poco distante dalla Stazione Centrale. Alla 20enne, che stava rientrando a piedi, si è avvicinato improvvisamente un algerino di 39 anni e senza fissa dimora, che l'ha aggredita.

La giovane - come riporta Leggo - ha provato a reagire e, dopo aver visto una volante di passaggio, ne ha subito richiamato l'attenzione. A quel punto gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti: hanno visto non lontano uno straniero che corrispondeva alla descrizione della ragazza e lo hanno bloccato. L'algerino dovrà rispondere adesso dell'accusa di violenza sessuale.

