Capracotta, "non urinare sull'auto". Malati e sotto terapia del dolore, pestati dall'immigrato per il "rimprovero": ridotti così

Una coppia di sessantenni, entrambi malati e sotto terapia del dolore, sono stati brutalmente aggrediti e malmenati da un giovane nordafricano che marito e moglie avevano sorpreso a urinare nella loro auto parcheggiata sulla via Litoranea a Capracotta (Roma), di fronte al Mecs Village. Protagonisti della triste vicenda Guido Mammucari, 65 anni e la moglie Paola Dominici, di 67, residenti a Trigoria.

Come spiega il Messaggero, l'uomo è stato preso a morsi mentre la donna ha ricevuto un pugno in faccia e ha perso i sensi sbattendo la testa contro un'auto nella caduta. "La cosa più brutta - racconta Paola - è che nessuno ci ha aiutati e che quell'uomo sembrava una belva. Mi è venuto incontro con la bava che schiumava sulla bocca e gli occhi iniettati di sangue, mai avrei immaginato che potesse colpirmi invece ha sferrato quel pugno con tutta la forza che aveva. Se avesse avuto un coltello ci avrebbe ammazzati". La moglie ha viso gonfio e zigomo segnato dal colpo, con 15 giorni di prognosi. Per il marito invece l'esame del sangue per l'epatite C e l'Hiv a causa del morso ricevuto.

L'aggressore è di età compresa tra i 25 e i 30 anni. "L'avevamo già visto bere fin dalla mattina al chiosco, con la compagna e una neonata. Verso le 18 mentre stavamo risalendo la passerella per tornare alla nostra auto, ci è passato vicino che barcollava, facendoci quasi cadere addosso un vaso di fiori, andato in frantumi. Qui io faccio come voglio, diceva".

Quindi se lo sono ritrovati poco dopo a urinare in strada, sulla loro auto. Di fronte alle rimostranze del marito, il nordafricano li ha aggrediti. "Lunedì è stato il nostro unico giorno di vacanza - dicono -, viviamo di pensioni minime e stiamo affrontando una dura malattia per cui Paola è molto debilitata. Eravamo felici per avere ritrovato qualche momento di serenità al mare, invece siamo precipitati in un inferno. Non si può subire inermi". Il nordafricano è stato visto fuggire su un Suv bianco.

