Striscia la notizia, il dramma del blocco degli sfratti. Il moroso senegalese: "Questa casa è mia, non me ne vado"

A Striscia la notizia, nella puntata del 29 ottobre, l'inviata Rajae Bezzaz racconta la storia di Atef, proprietario egiziano di un appartamento che ha la casa occupata da dei senegalesi che gli hanno addirittura chiesto 3mila euro per lasciare l'appartamento. Il Covid, però, con il relativo blocco degli sfratti, ha complicato ulteriormente le cose. "La casa è una discarica. Io l'ho comprata con molti sacrifici ma ormai non prendo più l'affitto".

"Nel bagno c'è una grande perdita d'acqua ma l'uomo di colore che ci vive non ci apre più la porta", conferma l'amministratore di condominio. "Io sto pagando mutuo e spese condominiali. Mi devono 15mila euro", si sfoga Atef.

Quindi Raje e il proprietario della casa raggiungono il senegalese che la occupa, il quale però non li fa entrare: "Questa è casa mia", tuona. Niente da fare. Il senegalese non ne vuole sapere di lasciare l'appartamento. "Io non lavoro, il Paese è in crisi". "Ti invito a ragionare, noi continueremo a indagare", conclude l'inviata di Striscia la notizia.

