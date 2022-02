Torino, tifosi del Senegal aggrediscono poliziotti dopo la vittoria in Coppa d'Africa: "Lamorgese, come è possibile?"

07 febbraio 2022 a

a

a

Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa, battendo l’Egitto ai calci di rigore. Da Napoli e Torino, non sono mancati i festeggiamenti da parte dei senegalesi presenti sul territorio italiano: una gioia e una voglia di esprimerla comprensibili e a tratti incontenibili. Peccato però che in alcuni casi si sia andati decisamente oltre con i festeggiamenti.

"La lanciavo in aria per gioco”. Torino, bimba morta: marocchino ubriaco e drogato, confessione agghiacciante

È accaduto a Torino, dove una volante delle forze dell’ordine è stata presa d’assalto. A riguardo Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia, presenterà un’interrogazione al ministro Luciana Lamorgese. “Deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa - si legge nella nota congiunta della meloniana e dell’assessore regionale Maurizio Marrone - ringraziamo la questura per il cambio di passo avvenuto nelle ultime settimane e le forze dell’ordine a cui va la nostra solidarietà: chiediamo di andare avanti a maggior ragione senza timori”.

"Sapete come mi risponde la polizia?". Il dramma di Silvia da Del Debbio, come la costringono a vivere gli immigrati

“Mentre Lo Russo dorme - continuano Montaruli e Marrone - Torino ormai sta diventando una banlieue in cui le strade vengono devastate per festeggiare la vittoria del Senegal alla finale di Coppa d’Africa. Anni di governo Pd e M5s e questo è il risultato. I video parlano chiaro, bande di immigrati africani che aggrediscono le volanti della polizia nel quartiere, costringendole alla fuga, e poi generano il caos in strada. Da tempo denunciamo come Torino nord si stia trasformando in un maxi ghetto in cui imperversano gli spacciatori della Mafia africana”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.