Giorgia Meloni demolisce la sinistra: "Cosa tacciono sugli immigrati", l'ultima vergogna del Pd

Giorgia Meloni indignata. A mandare su tutte le furie la leader di Fratelli d'Italia l'ultimo caso di cronaca che vede protagoniste delle giovani ragazze. Queste sarebbe state molestate di ritorno da Gardaland sul treno per Milano. Il motivo "Le donne bianche qui non salgono". Ecco allora che diversi individui nordafricani le avrebbero "accerchiate, palpeggiate, molestate".

Una vera e propria vergogna su cui la Meloni non può tacere: "Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe", ha tuonato con un post su Facebook per poi denunciare la sinistra.

O meglio il suo solito atteggiamento: "Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti". Mentre le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sull'accaduto, si scopre che sarebbero una trentina i giovani responsabili delle molestie denunciate da 6 ragazzine lombarde, tutte tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia.

