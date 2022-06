Rimini, nigeriano stacca falange a morsi e se la ingoia: orrore puro in spiaggia

08 giugno 2022 a

a

a

Storie di ordinario orrore. Storie di violenza, risse e brutalità. Storie di integrazione che non esiste. Siamo a Rimini, dove nel cuore della notte tra lunedì e martedì scorso si è consumata una terrificante rissa in spiaggia, tra colpi di ombrellone, pugni, calci e morsi.

Infatti, nella rissa uno dei nigeriani coinvolti ha reciso una falange dalla mano destra del suo contendente, per poi ingoiarla. Una scena dell'orrore, che ha sconvolto anche i poliziotti arrivati sul posto per sedare il gruppo che si fronteggiava, quattro giovani, due albanesi e due africani. Come detto il tutto nella notte, sulla spiaggia di Rimini, all'altezza del bagno 70.

Marocchino tenta di uccidere col machete in strada a Torino? Subito libero e... la sua frase al giudice

L'orrore è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando la rissa è esplosa tra urla disumane che hanno allertato le guardie giurate in servizio notturno a presidio degli stabilimenti. I primi ad intervenire sono stati proprio loro, arrivati sul posto della rissa a bordo dei loro quad, dunque l'intervento anche della polizia.

Uno dei violenti nel frattempo era riuscito a scappare. Gli altri tre sono stati arrestati: tra loro anche l'albanese con la falange mozzata e il ragazzo nigeriano, di 25 anni, che lo avrebbe morso in modo brutale, per poi mangiarsi il pezzo di dito staccato. Per i tre, l'accusa è di rissa aggravata. Per il nigeriano la contestazione è anche di lesioni personali gravissime. La rissa, secondo quanto si è scoperto nel corso delle indagini, sarebbe scaturita per gelosia, per una rivalità amorosa. Eppure gli inquirenti, che non hanno trovato riscontri sicuri, nutrono dei dubbi su questa versione dei fatti.

"Colpa degli italiani, non stupitevi...": Repubblica-choc su Peschiera del Garda, il nostro Paese insultato e umiliato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.