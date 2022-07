Matteo Salvini, "sbarchi fuori controllo": una foto sconvolgente

05 luglio 2022 a

Nonostante la crisi economica e la pandemia ancora in corso, non si fermano gli arrivi illegali sulle coste italiane. A denunciare ancora una volta quanto sta accadendo è Matteo Salvini. Il leader della Lega pubblica su Instagram una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Nello scatto si vedono diversi immigrati seduti sul ciglio della strada, uno accanto all'altro. A corredo la descrizione: "Lampedusa….. Sbarchi ormai fuori controllo, barchini e barconi, clandestini in spiaggia e a spasso".

La posizione di Salvini è chiara: la cittadinanza va sudata. Non a caso il leghista, ex ministro dell'Interno, anche sullo Ius Scholae è irremovibile: "Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani - tuonava alla proposta del Partito democratico -. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi".

Per il numero uno del Carroccio non tutti coloro che arrivano in Italia scappano dalla guerra. A testimoniarlo un altro scatto sempre da lui condiviso e che mostra alcuni stranieri sul barcone con tanto di telefonini. "Stiamo accogliendo centocinquantamila bimbi e donne dall'Ucraina, questi sono profughi veri in fuga da una guerra vera, ben diversi da quelli che sbarcano a migliaia sulle coste calabresi, pugliesi e siciliane con il telefonino e le scarpette da tennis", era stato il commento al vetriolo.

