Roma, l'africano che seminava il panico con un coltello? Un anno dopo distrugge un bar

Dopo aver seminato il panico in stazione a Roma con un coltello, il 45enne del Ghana è tornato libero di delinquere. A un anno di distanza dal primo episodio, Ahmed Brahim ha distrutto un bar di piazza Vittorio. Il motivo? Pretendeva la colazione gratis. Proprio così, l'uomo - che alle spalle ha una sfilza di precedenti penali - venerdì mattina si è recato in un bar costringendo i gestori a dargli da mangiare gratis. Una minaccia non andata a buon fine per Brahim che si è visto negare il pasto. Risultato? L'uomo non ha esitato a distruggere il bar.

Chiamati, i carabinieri sono corsi sul posto e lo hanno fermato e portato in caserma. Solo successivamente il ghanese è stato denunciato per danneggiamento e non è escluso che i militari possano contestargli anche il reato di estorsione. Solo il 20 giugno scorso Brahim girava per le strade della Capitale armato di un coltello da cucina.

Con l'arma l'uomo aveva prima minacciato i viaggiatori e poi cercato di rapinare una signora che stava salendo su un taxi. Gli agenti della Polfer gli spararono all’inguine per fermarlo. Anche in quel caso la polemica fu assurda: invece di rimproverare il 45enne, l'opinione pubblica si scagliò contro gli agenti.

