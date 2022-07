Cozzolino del Pd: "Tunisini europei come noi". Susanna Ceccardi lo inchioda: "Ma come si fa?"

14 luglio 2022 a

Sconcerto durante la puntata di Sky Start/Generazione Europa su SkyTg24 oggi 14 aprile. In collegamento c'è l’europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino che a un certo punto afferma: "Mi è capitato in qualità di presidente della delegazione Magreb di visitare la Mauritania, l'Algeria... Non avete idea che clima c'è nei confronti dell'Europa. Non sono meno europei di noi. Tunisini e algerini non sono meno europei di noi", insiste il piddino. Che prova a dire: "La Tunisia è una regione culturalmente e per tradizione praticamente...".

A quel punto lo interrompe la leghista Susanna Ceccardi che è anche lei in collegamento ed è dir poco allibita: "La Tunisia è Europa? La Libia è Europa? l'Algeria è Europa? Ma cosa dice Cozzolino?", attacca. "Mi dispiace ma come si fa a dire queste cose? Cerco di capire... Volete potare l'Algeria e la Tunisia in Europa?". chiede sconcertata la leghista. "No ma guardi...", balbetta Cozzolino. Quindi la Ceccardi lo incalza: "Perché non sono europee evidentemente...".

Proprio ieri 13 luglio, l'europarlamentare della Lega, relatrice ombra del dossier Libia intervenendo in Commissione Affari Esteri, aveva lanciato un allarme e chiesto attenzione alla Nato: "La Nato deve occuparsi del Mediterraneo, a partire dalla Libia. Abbiamo già visto cosa è riuscito a fare Erdogan con la rotta balcanica e Putin con il confine bielorusso: non possiamo lasciare che la strategia del ricatto si estenda anche al fronte meridionale del nostro continente".

