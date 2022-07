Matteo Salvini insultato da lady Ong: "Razzismo e odio, vergognati". La replica è devastante

28 luglio 2022 a

a

a

Lampedusa come è noto è al collasso. L'hot-spot ospita un numero di immigrati clamorosamente superiore alla sua capienza. Il tutto in condizioni disumane, con i militari che controllano il luogo per evitare fughe e "disagi" ai turisti. Già, perché è piena estate e sull'isola è tornato a rifiorire il turismo.

E come forse sapranno i più, Matteo Salvini ha annunciato una visita a Lampedusa, dove andrà i prossimi 4 e 5 agosto. Insieme al leader della Lega, l'eurodeputata Annalisa Tardino, che lo guiderà nell'hotspot che ora ospita quasi 1.900 migranti, rispetto a una capienza prevista di 350 persone. A invitarlo il vice sindaco Attilio Lucia, che ha scritto al leghista - e non al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese - per invitarlo a vedere la situazione, disperata.

Salvini, mistero al Tg5: cosa appare alle sue spalle. Girano delle voci... | Guarda

Ma le Ong protestano. Già, "vietato" andare a Lampedusa, se ti chiami Salvini. "Il fatto che Salvini annunci di voler andare a Lampedusa a fare propaganda è una cosa vergognosa", ha tuonato Vanessa Guidi, presidente di Mediterranea Saving Humans, il tutto alla presentazione del festival pro-immigrazione che la Ong terrà all'inizio di settembre a Napoli. E ancora, la Guidi aggiunge: "Siamo già stati testimoni in passato di questa propaganda di odio razziale e di denigrazione verso tutto quello che è diverso e che arriva dal Mediterraneo".

Video su questo argomento Ombre russe, Salvini: "Tre ore di fantasy", lo schiaffo a "Stampa" e Di Maio

Il solito, violento ritornello. Al quale però il leader della Lega sceglie di replicare. Lo fa su Twitter, laddove rilancia le parole di Vanessa Guidi. E di suo pugno aggiunge: "Per questa Ong evitare morti in mare (più ne sbarcano, più ne muoiono), combattere scafisti e difendere i cittadini lampedusani e italiani da un’immigrazione clandestina è VERGOGNOSO!. Il 25 settembre si cambia rotta, in tutti i sensi. La Lega è pronta", promette Salvini. La campagna elettorale è appena iniziata...