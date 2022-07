Matteo Salvini, mistero al Tg5: cosa appare alle sue spalle. Girano delle voci...

28 luglio 2022 a

Attenzione ai dettagli. Trova le differenze. Si parla di Matteo Salvini e di due recenti interviste concesse dal leader della Lega. La prima risale al 22 luglio, il giorno successivo alla dimissioni di Mario Draghi, rimasto premier in carica per gli affari correnti, ed è quella al Tg1. La seconda al contrario è quella di poche ore fa, al Tg5 in prima serata di mercoledì 27 luglio, nel giorno del vertice dei leader di centrodestra che hanno trovato la quadra su collegi e premiership.

Dunque, passiamo ai dettagli. Il 22 luglio, nell'intervista al Tg1, alle spalle di Salvini si vede una serie di immagini sacre. Al contrario ieri sera, al tiggì della rete ammiraglia Mediaset, lo scenario era cambiato: certo, c'era una Madonna, ma ecco che appare anche la copertina di un vecchio album di Edoardo Bennato, "Non farti cadere le braccia". In alcune inquadrature, sullo sfondo, fanno capolino anche dei rosari.

Dettagli, piccole differenze come detto. E su questi particolari, ora che questa brevissima campagna elettorale, per forza di cose, è già entrata nel vivo, ci si interroga. Pura casualità? Oppure, così come sospetta qualcuno, si tratta di una nuova e sottile strategia di Salvini, il cui obiettivo è condurre campagna elettorale sorprendente, innovativa e differente rispetto a quelle del passato? Non ci resta che attendere...