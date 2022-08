Omnibus, rissa Morelli-Furfaro: "Clandestini", "Civiltà". Caso tra Lega e Pd

06 agosto 2022 a

Acceso botta e risposta a Omnibus su La7 tra Marco Furfaro del Pd e Alessandro Morelli della Lega. Al centro del dibattito l'immigrazione, un tema parecchio divisivo su cui il Carroccio e i dem non hanno mai avuto la stessa opinione. Tutto è iniziato da un discorso del conduttore, Andrea Pennacchioli, che ha detto: "Da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, l'Europa si è mostrata disponibile nei confronti dei profughi. E' vero che i migranti non sono tutti profughi, molti sono migranti economici e l'Italia spesso viene lasciata sola...".. A quel punto però è intervenuto Morelli, che ha fatto una precisazione: "Si chiamano clandestini, questo è il termine corretto, se poi vogliamo edulcorarlo...".

Le parole del leghista non sono piaciute all'altro ospite del programma, Furfaro, che quindi ha controbattuto: "No, non è il termine corretto, ma lasciamo perdere, è una questione di cultura politica e di civiltà". Poi, mentre Morelli cercava di replicare facendo riferimento all'Europa, il dem lo ha interrotto di nuovo facendogli una domanda: "Voi perché votate sempre contro in Europa sulle risoluzioni dei migranti? Non vi interessa risolvere il problema".

Scontro Morelli-Furfaro a Omnibus, il video

Proprio nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto visita all'hotspot di Lampedusa, la struttura che ospita circa 650 migranti. E in quella occasione ha dichiarato: "L'obiettivo del futuro governo, se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra, sarà tornare a controllare, a proteggere i confini, a dare sacrosanta accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra, che è una minoranza di coloro che arrivano in Italia. Il tema immigrazione può essere tenuto sotto controllo".