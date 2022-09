Rozzano, 27enne gira nudo in strada: solo 102 euro di multa

10 settembre 2022 a

a

a

Scene di ordinaria follia anche a Rozzano, dove un 27enne del Camerun girava per le vie senza vestiti. L'uomo, entrava e usciva dai negozi del comune alle porte del Milanese completamente nudo e tutto sotto gli occhi dei passanti impauriti e sconvolti. Proprio uno di loro ha avvertito la polizia locale, che l'ha subito raggiunto e fermato mentre era entrato in una lavanderia.

"Siccità? Resti in Italia": il verdetto choc che spalanca le porte all'invasione

Risultato? Dopo essere stato portato presso il Comando di Viale Romagna di Rozzano, il 27enne è stato raggiunto da una sanzione amministrativa di soli 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza. Inoltre è scattata la denuncia per non aver ottemperato a un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano. Eppure per molti cittadini si tratta di conseguenze irrisorie, al punto che su Facebook non sono mancati commenti indignati: "102 euro che non pagherà mai – scrive un utente – e tra qualche giorno sarà di nuovo a piede libero. Grazie PD, Boldrini, Fratoianni e tutta l’allegra brigata. Il 25 è vicino per fortuna".

"Chi ha incendiato l'ospedale di Pietra Ligure": Lega, la denuncia travolge Letta e Viminale

E ancora: "A Quinto Stampi è pieno di questa gente da quando hanno aperto i market! Mi spiace molto dirlo ma in piazzetta dopo le 21.30 sembra di essere in stazione centrale!". Gli sfoghi proseguono: "Bravi questo la sanzione non la pagherà mai. Se era uno di noi ti pignoravano anche le mutande". Non è infatti la prima persona che gira indisturbata per le strade senza vestiti. Tante le segnalazioni arrivate agli agenti lombardi.