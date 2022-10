Piantedosi, il piano-confini: ecco la missione navale che "cancella" le Ong

29 ottobre 2022 a

a

a

Che l'aria sul fronte immigrazione sia cambiata lo si è capito subito, fin da quando si è insediato il governo presieduto da Giorgia Meloni. Il nuovo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ex prefetto di Roma, ha intenzione di utilizzare il pugno duro, replicando l'operato di Matteo Salvini durante il Conte I. Il primo banco di prova per il titolare del Viminale risale a un paio di giorni fa, quando Piantedosi ha inviato una comunicazione a polizia e capitaneria di porto riguardo a due imbarcazioni nel Canale di Sicilia, la Ocean Viking e la Humanity One. La loro condotta è stata definita non "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale".

"Già chiesto il porto per lo sbarco". L'Ong fa sul serio: arriva la reazione del Viminale

Il governo Meloni, come spiega il Tempo, intende muoversi lungo due direttrici. Una prevede l’applicazione dei Decreti Sicurezza sia per bloccare gli sbarchi sia "per lanciare un messaggio ai partner europei"; l'altra invece prevede la necessità di lavorare all'interno delle istituzioni continentali. La questione migranti andrebbe affrontata in tempi brevi soprattutto perché è tornata a essere un'emergenza: basti pensare che nei primi dieci mesi del 2022, gli arrivi sulle coste italiane hanno superato di oltre il 50% quelli dell'anno scorso.

"Ecco come si conclude il soccoro": bomba-Ong, chi sfida Piantedosi

Giorgia Meloni avrebbe già iniziato a parlare del problema ai partner europei. Nella telefonata di ieri al Cancelliere tedesco Olaf Scholz, si sarebbe parlato anche di migranti, in particolare della necessità di una missione europea che scongiuri le partenze dall'Africa e metta tutti i Paesi europei di fronte al tema dell'accoglienza. Pare che Piantedosi - come si legge sul Tempo - speri nella riattivazione da parte della Ue della missione Sophia. Missione Ue che, varata nel 2015, prevedeva l’embargo alle armi alla Libia, l’addestramento della guardia costiera libica e lo stop alle partenze dal nord Africa. Quest'ultimo punto, però, non ha mai trovato attuazione. Il dossier, insomma, è particolarmente complesso.