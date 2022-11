Ong, pugno di ferro-FdI: "Migrante si getta in acqua? Ecco cosa fare"

07 novembre 2022 a

L'arrivo delle due navi ong Humanity 1 e Geo Barents accende la discussione da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 7 novembre. Tommaso Foti, che è in collegamento viene quindi invitato a commentare il fatto che alcuni migranti a bordo si sono buttati in acqua nel porto di Catania. "Se si sono buttate in acqua è perché queste persone pensano di poter essere assimilate a coloro che sono stati prima ospitati", spiega il parlamentare di Fratelli d'Italia. "Spesso si ricorre a questi espedienti. Quindi va riportato sulla nave perché se non aveva prima le condizioni per scendere non le ha neanche dopo che si è gettato in acqua".

Qui l'intervento di Foti a Tagadà

Tommaso Foti risponde poi all'accusa della sinistra che sostiene che l'emergenza ong in realtà non esiste: "Cerchiamo di mettere ordine dove c'era disordine. Quello che oggi non sembra una urgenza immediata può diventare domani mattina un'urgenza invalicabile", ribatte. "Questa scelta del governo è rispettosa delle persone visto che donne e bambini e i fragili sono scesi. Non vedo lo scandalo della vicenda", conclude Foti." È una enfatizzazione ed è spiegabile con un motivo: se non agitano qualche bandierina dopo aver perso le elezioni non si sa come riprendersi".