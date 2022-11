Ong, "Fateli sbarcare subito". Ocean Viking, esplode lo scontro: chi vuole fregarci

09 novembre 2022 a

Si accende lo scontro sulle Ong con l'Ue. "La Commissione europea chiede lo sbarco immediato, nel luogo sicuro più vicino, di tutte le persone soccorse e che si trovano a bordo della Ocean Viking. La situazione a bordo della nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria", si legge in una durissima nota. "L'obbligo legale di soccorrere e garantire la sicurezza della vita in mare è chiaro e inequivocabile, indipendentemente dalle circostanze che portano le persone a trovarsi in una situazione di pericolo". E ancora: "La Commissione ricorda il principio di leale cooperazione e invita gli Stati membri a collaborare per garantire una risposta comune, tenendo in considerazione la sacralità della vita che è di massima importanza e di primaria considerazione".

Intanto, dopo il braccio di ferro con il governo e infine lo sbarco di tutti i migranti a bordo, ha lasciato il porto di Catania questo pomeriggio 9 novembre la Humanity 1 che ieri ha lasciato a terra gli ultimi 35 passeggeri. Ma non è un addio. "Riprenderemo appena possibile", le operazioni di ricerca e soccorso di naufraghi in mare, aveva detto in mattinata il responsabile operazioni di Sos Humanity, Till Rummenhohl, ringraziando per "la straordinaria solidarietà giunta da tutto il mondo nei giorni scorsi, dal Canada all'Australia, ma particolarmente dagli italiani qui in Italia".