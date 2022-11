PiazzaPulita, il monologo del "francese" Formigli: "Scene vergognose"

11 novembre 2022 a

Corrado Formigli apre la puntata di PiazzaPulita di giovedì 10 novembre con un durissimo attacco al governo Meloni e alla Francia: "Mentre un bambino di 20 mesi muore a Lampedusa, Italia e Francia litigano furiosamente sui migranti che nessuno vuole". "A Catania abbiamo assistito a scene vergognose", prosegue il conduttore. "La Francia ha cancellato l’impegno di ricollocare 3500 migranti che sono in Italia e sarebbero dovuti andare in Francia e minaccia gravissime conseguenze nei rapporti bilaterali con l’Italia".

"A Catania si poteva gestire in maniera meno traumatica da parte del governo ma la Francia spesso ha infranto il diritto internazionale come nel 2016 a Ventimiglia dove ora ha schierato 500 agenti per non far entrare uno spillo", accusa Formigli. "Italia e Francia hanno rotto le regole internazionali e ora siamo di fronte a una crisi diplomatica senza precedenti. L’Italia di Giorgia Meloni può permettersi una rottura con la Francia di questa portata? E con quali conseguenze? È nell'interesse dell'Italia rompere con la Francia e rischiare di isolarci?", chiede il conduttore. Quindi snocciola i numeri dei rifugiati accolti dai diversi Paesi europei dell'Ispi. "Gli immigrati clandestini in Italia sono nella media con il resto dell'Europa", conclude.