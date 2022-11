L'aria che tira, Francia disumana l'immigrata: Macron che dice?

14 novembre 2022 a

a

a

A L’aria che tira, su La7, Myrta Merlino ha mandato in onda un servizio che testimonia due cose: la disperazione delle persone sulla cui pelle si sta consumando la crisi diplomatica tra Italia e Francia e il vero volto dei nostri cugini, che per quanto accade alla frontiera di Ventimiglia hanno ben poco da insegnare a livello di umanità, anzi.

Ong e sbarchi, Mattarella: la telefonata a Macron che stravolge il quadro

La trasmissione di La7 è infatti entrata in contatto con un’immigrata brutalizzata dalla polizia francese: “Mi hanno ridato i documenti, io ho detto che avevo una figlia di due anni, che sono completamente sola perché il mio compagno mi ha lasciata da sola con lei. Mi hanno solo ridato i documenti, rimandandomi in Italia. Sono arrivata qui da Genova, vengo dalla Costa d’Avorio ma sono arrivata dalla Libia: abbiamo attraversato il Mediterraneo e ora non so dove andare, mi avevano detto che mi avrebbero accolto una volta arrivata in Francia”.

Nel frattempo la giornata di oggi è stata caratterizzata dalla telefonata tra Sergio Mattarella e Emmanuel Macron. Il presidente della Repubblica ha deciso di intervenire nel tentativo di distendere il clima tra Roma e Parigi, dopo che si è incattivito a causa del braccio di ferro sui migranti. Nel corso del colloquio telefonico, “entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessita' che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'Unione Europea”.