Ventimiglia, bimbo scomparso dal camping: ecco le ultime immagini

Le ultime immagini disponibili di Alain Barnard Ganao, il piccolo di 5 anni scomparso mentre era in campeggio con i genitori a Ventimiglia, sono state riprese dalla videocamera di sorveglianza montata vicino al camping dove la famiglia stava trascorrendo dei giorni di vacanza. Il video mostra Alain allegro svoltare dietro al muretto e risalire la strada saltellando. Dal momento in cui sparisce dietro gli oleandri di lui non si è avuta più notizia. Le sue tracce si sono perse nella serata di venerdì 11 luglio. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini verdi.

Per le ricerche sono stati impiegati droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero. Impegnati polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, volontari e soccorso alpino. A rendere più complessa la situazione il fatto che il bimbo, a causa di problemi di autismo, potrebbe non rispondere alle chiamate dei soccorritori. Per questo gli agenti impegnati nella ricerca hanno a loro disposizione una registrazione con le voci della mamma e del papà pronte a rassicurare il piccolo in caso di ritrovamento.