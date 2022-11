Soumahoro, bomba sulla suocera: indagata a Latina

23 novembre 2022 a

La suocera di Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, è indagata dalla Procura di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione di due cooperative che si occupano di migranti. Il fascicolo della procura, secondo quanto si apprende, sarebbe stato aperto per l'ipotesi di malversazione. Nel frattempo le coop della suocera e della moglie del deputato, la Karibu e il Consorzio Aid, sarebbero finite anche nel mirino del Ministero delle imprese e del made in Italy, che avrebbe autorizzato dei controlli da parte di alcuni ispettori.

Stando a quanto riporta Repubblica, inoltre, sarebbero in corso "da mesi" anche accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sulle due cooperative. Lo avrebbero confermato fonti dello stesso Ispettorato, precisando che gli atti sono "in via di conclusione", e sono stati avviati "in base alle denunce di alcuni lavoratori". Nel frattempo, gli investigatori stanno cercando di scoprire di più sulle due coop, sui flussi di denaro e sulla gestione dei centri per migranti.

Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha spiegato che al momento il deputato Soumahoro, che non è coinvolto in nessuna indagine, non è né sospeso e né espulso dal partito: "Siamo un'alleanza che fa del garantismo un principio importante. Certo è che abbiamo detto che c'è una questione politica su cui è necessario e urgente il confronto con Aboubakar che deve delle spiegazioni non solo a noi ma anche a chi ci ha votato e stiamo sollecitando affinché questo incontro si svolga il più rapidamente possibile".