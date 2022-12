Ong, Open Arms denuncia un sottomarino italiano

25 dicembre 2022 a

a

a

La vicenda della Open Arms sembra non aver mai fine. La Ong spagnola ha presentato un esposto alla Procura di Roma e alla Procura Militare per «verificare la liceità dei comportamenti tenuti dal sottomarino della Marina Militare, il SMG Venuti» che durante le operazioni di soccorso dell'1 agosto 2019 condotte dalla Open Arms «si limitò a documentare con filmati e foto le operazioni, senza fornire aiuto e senza segnalare alle autorità competenti la presenza di un'imbarcazione in difficoltà».

La vicenda del sottomarino è emersa nel processo palermitano in cui è imputato l'ex ministro dell'Interno dell'epoca e attuale ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, quando il testimone Fabrizio Mancini, Dirigente del Dipartimento Immigrazione all'epoca dei fatti, ha riferito che in quella data sarebbe stato presente il sottomarino nel tratto di mare interessato dalle operazioni della Open Arms. Secondo la ong, il mezzo militare si sarebbe «limitato a fare riprese fotografiche e video ai soccorritori senza neppure segnalare alle autorità di coordinamento degli Stati costieri la presenza di persone in difficoltà a bordo.

"Dove sta puntando". Geo Barents, sfregio della ong all'Italia: tensione alle stelle

«Alla luce di questi dati, abbiamo chiesto all'Autorità giudiziaria di verificare le condotte descritte per stabilire se possa essere riscontrata una condotta omissiva o negligente, come stabiliscono le Convenzioni internazionali, la Legge del Mare».