Barcone si ribalta davanti alle coste di Crotone: decine di morti e dispersi

26 febbraio 2023 a

a

a

Sale di minuto in minuto il numero dei morti nella tragedia del mare davanti alle coste crotonesi dello Jonio. Secondo quanto si apprende dalle operazioni di soccorso erano circa in 180 i migranti ammassati sul vecchio barcone che non ha retto al moto ondoso spezzandosi e facendo cadere in mare i migranti. Circa 50 persone sono state tratte in salvo, oltre 30 i corpi recuperati - tra cui bambini - mentre al momento risultano disperse quasi un centinaio di persone. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed istituzioni civili locali. Il naufragio è accaduto nel territorio di Steccato di Cutro (Crotone).

Il barcone di legno naufragato al largo delle coste crotonesi, era partito dalla Turchia e si è ribaltato a causa del mare mosso dal forte scirocco. Sicuramente tra le vittime ci sono diversi bambini, uno di questi un neonato. Si teme che il bilancio delle vittime possa ulteriormente aggravarsi rispetto alla trentina di cadaveri finora ritrovati. Secondo la testimonianza di un responsabile della Croce rossa italiana presente sul luogo del naufragio di migranti a Steccato di Cutro, nei pressi di Crotone, i cadaveri finora recuperati sarebbero saliti a 40, mentre i sopravvissuti tratti in salvo sono una cinquantina. Tra le vittime un bambino di 7 anni e un altro di 3 anni.