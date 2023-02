Naufragio Crotone, Majorino contro Meloni: "Gioca con le parole"

26 febbraio 2023 a

Pierfrancesco Majorino del Pd commenta il terribile naufragio avvenuto davanti alle coste calabresi attaccando direttamente il governo e la presidente del Consiglio. "La nuova strage di oggi non permette ad alcuna istituzione di chiamarsi fuori e di certo non consente a Giorgia Meloni di giocare cinicamente con le parole - ha scritto su Twitter -. La criminalizzazione del soccorso in mare nasce a destra. La colpa della sinistra è di averla contrastata troppo poco".

Il riferimento del dem è alle parole che la premier ha utilizzato nelle scorse ore per commentare quanto avvenuto in mare. "Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni meteo avverse - ha commentato a caldo la Meloni -. Disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del 'biglietto' da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro".

La presidente del Consiglio, insomma, se l'è presa con chi quei viaggi li rende possibili, ovvero gli scafisti. Su questo punto anche Guido Crosetto è stato chiaro: "Gli scafisti senza scrupoli vanno contrastati in ogni modo, con una risposta corale, seria, strutturata, che tolga loro la possibilità di sfruttare la povertà, le guerre, i cambiamenti climatici, per i loro biechi interessi".