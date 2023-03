Cutro, "incidente probatorio la prossima settimana: voci dalla procura

06 marzo 2023 a

Sul naufragio di Cutro, costato la vita a 70 persone, continua a muoversi la procura di Crotone. Si apprende ora, nella mattinata di lunedì 6 marco, che potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone affondato lo scorso 26 febbraio al largo di Steccato di Cutro.

Come detto, le vittime accertate sono 70, il bilancio si è ulteriormente aggravato sabato 4 marzo. Ma sono molti i dispersi, tanto da rendere impossibile, ad ora, stabilire con certezza quante vite siano state spezzate nella tragedia.

Tornando all'incidente probatorio, dalla procura di Crotone filtra che simili tempistiche sono necessarie per consentire la notifica a tutte le parti in causa, tra le quali anche i familiari delle vittime che, in ipotesi, potrebbero costituirsi parte civile. E insomma, considerato il numero significativo di testimoni, per ovvie ragioni i tempi si dilatano fino alla prossima settimana.

Nel frattempo è stata identificata l'ultima vittima del naufragio: si tratta di un bimbo di cinque anni e mezzo proveniente dall'Afghanistan. Come rivela l'AdnKronos, nel naufragio sono morti anche il padre, la madre e due fratellini. Il terzo è ancora disperso. Il riconoscimento del bimbo di 5 anni è stato effettuato dagli zii, arrivata dalla Germania proprio per il drammatico riconoscimento.