Migranti, la stretta del governo Meloni: ecco il piano-scafisti in Cdm

06 marzo 2023 a

a

a

Stretta sui trafficanti di esseri umani ma anche più ingressi legali. Saranno questi i due principali punti del piano sull'immigrazione del governo Meloni. Contro gli scafisti ci sarà un inasprimento delle pene. Il presidente del Consiglio ha promesso infatti di "impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare".

Video su questo argomento "Fermare i trafficanti di esseri umani". Cutro, l'appello del Papa

Oggi 5 marzo Giorgia Meloni potrebbe incontrare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare un punto sul naufragio di Cutro e per definire la linea da tenere in Parlamento, rivela il Messaggero in un retroscena. Mentre martedì e mercoledì 7 e 8 marzo Piantedosi è atteso alla Camera e al Senato per un'informativa. Ad attenderlo ci saranno la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte e si prevedono scintille. Intanto la linea del governo su quanto accaduto la sera del 25 febbraio è che Frontex, l'agenzia europea delle frontiere, non ha avvisato le autorità italiane dell'imminente pericolo del barcone e per questo la Guardia Costiera non è intervenuta.

Prodi e Napolitano? Sinistra scandalosa: il premio a chi affondò i migranti



Meloni ora vuole metterci la faccia e per questa ragione ha annunciato un Cdm da tenersi a Crotone o a Cutro. Nel piano che sarà presentato ci sarà sicuramente una stretta delle regole contro gli scafisti e una revisione della normativa sulla protezione internazionale che è di difficile applicazione. Ma sono previsiti anche corridoi regolari per permettere l'ingresso legale in Italia ai migranti che vogliano lavorare. Addirittura il tetto potrebbe alzato a centomila.