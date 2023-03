Romeo, bomba Lega: "Migranti? Serve la Nato, perché la Russia..."

07 marzo 2023 a

"Dall'Europa solo indifferenza. Nel Mediterraneo serve la Nato". Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, sgancia la bomba nel corso della discussione in aula a Palazzo Madama dopo l'intervento del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro e la strage di migranti davanti alle coste della Calabria. "Trovo ammirevole, lo dico a tutti i membri del governo, questa euforia sul fatto che l'Europa improvvisamente abbia sostanzialmente fatto dichiarazioni forti di principio che cambieranno il corso della storia - ha spiegato Romeo con più di un pizzico di ironia -. Sono un po' pessimista, andiamoci piano. Ne abbiamo sentite tante di dichiarazioni di principi per poi non vedere nulla di concreto. Quello che abbiamo visto finora è l'indifferenza della Ue".



"Perché non coinvolgere la Nato in un controllo di stabilizzazione dei Paesi del Nord Africa? - è la proposta del capogruppo leghista - Lo diceva anche Minniti. La Russia potrebbe scatenare un'ondata migratoria mai vista per mettere in difficoltà l'Europa. E allora convinciamo gli alleati a far sì che il Mediterraneo allargato diventi strategico e sia presidiato dall'Alleanza. Questa è la sfida che lanciamo oggi, da portare sul tavolo dell'Alleanza, oltre l'Unione europea".



C'è spazio, ovviamente, anche per la risposta alle opposizioni, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino al Terzo Polo, che tra Montecitorio e Palazzo Madama non ha lesinato insulti personali al titolare del Viminale e a Matteo Salvini, ministro dei Trasporti. "Su questa narrazione del decreto Ong che criminalizza i soccorsi va ricordato che il decreto non è altro che la codificazione del codice di condotta adottato al ministero dell'Interno da Minniti con il Pd al governo. Avete proprio una bella faccia tosta". "Ci amareggia - aggiunge - che qualcuno abbia insinuato che i soccorritori non siano intervenuti perché qualche politico non voleva che i migranti arrivassero a terra. Questo è inaccettabile, non è un modo di far politica, è pericoloso perché serve a qualcuno per agitare le piazze". Ed esprime "piena fiducia in Piantedosi, servitore dello Stato".