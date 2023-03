Cutro, Meloni zittisce la sala stampa: "Pensate che non abbiamo fatto nulla?"

09 marzo 2023 a

Giorgia Meloni spegne definitivamente le polemiche sul naufragio di Cutro. Il premier di fatto nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri straordinario il premier a una precisa domanda che viene posta risponde in modo chiaro: "Qualcuno vuole ancora sostenere che le autorità italiane e il governo non hanno fatto qualcosa per salvare le vite a bordo di quella barca?". Poi lo stesso premier ha ricostruito passo dopo passo cosa è accaduto quella notte: "Stiamo parlando di una imbracazione che ha navigato per tre giorni, ripeto per tre giorni. Questa barca quando è arrivata a ridosso delle acque italiane si è fermata e ha atteso il momento più propizio per lo sbarco". Poi è accaduto l'irreparabile: "In quel frangente la barca si è incagliata e si è verificato il naufragio".

Poi la stessa Meloni ha anche parlato di Frontex: "Non ci hanno segnalato una barca in difficoltà. La segnalazione di Frontex è una segnalazione di polizia non una segnalazione per un salvataggio. E quando le nostre autorità hanno appreso del naufragio allora sono intervenute". Poi lo stesso premier ha ribadito in modo chiaro: "Non accetto le ricostruzioni che ho letto. Qui qualcuno pensa che ci siamo voltati dall'altro lato? Rispondete". In sala i cronisti presenti hanno detto "no" e la Meloni ha chiosato: "Bene questo è già un fatto perché non ho letto di tutto ciò su alcuni giornali...".