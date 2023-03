Quarta Repubblica, Ginevra Bompiani: "Gli scafisti sono dei poveri cristi"

14 marzo 2023 a

"Gli scafisti sono dei poveri cristi": Ginevra Bompiani, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato dell'emergenza immigrazione e della questione scafisti, che invece per il governo Meloni non sono affatto delle povere persone, ma anzi i principali responsabili delle stragi in mare. "Li andremo a cercare lungo tutto il globo terracqueo", ha detto la premier di recente.

La scrittrice, poi, ha spiegato che ora "la situazione per la Guardia Costiera sarà insostenibile perché non essendoci le Ong, dovranno fare tutto da soli". Sempre parlando della Guardia costiera, che da giorni viene presa di mira con toni e accuse pesanti, la Bompiani ha detto: "Negli ultimi giorni ha omesso di fare due salvataggi. Ultimamente è certamente cambiata l’aria e forse la Guardia Costiera ha sentito questo cambio d’aria". Un'accusa forte anche in questo caso. La scrittrice ci va giù pesante quando dice che secondo lei "ci sono state due stragi preterintenzionali".

Intanto nei giorni scorsi la Guardia Costiera ha voluto difendere il proprio operato diffondendo un filmato che mostra un'operazione di soccorso. Sabato 11 marzo, infatti, la Guardia costiera ha soccorso 1.200 migranti in pericolo in mare nel giro di 24 ore, secondo quanto comunicato dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.