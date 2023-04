Lady Soumahoro fa acquisti da Salvatore Ferragamo? Ecco quando Sallusti...

03 aprile 2023 a

Il mitologico "diritto all'eleganza" con cui Aboubakar Soumahoro difendeva la passione della moglie Liliane Murekatete per i selfie con abiti e borse griffate smentito drammaticamente dalle carte del processo sulle coop di Latina gestite dalla donna e da sua madre, Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato di Verdi-Sinistra (sospeso dal gruppo di Bonelli e Fratoianni proprio dopo lo scandalo).

Secondo quanto riportato dal Giornale pochi giorni fa, secondo il Tribunale del Riesame "i fondi destinati alla Karibu, e che sarebbero dovuti servire per la gestione dei migranti e per l'accoglienza venivano usati in realtà per fare acquisti nel negozio romano di alto lusso Salvatore Ferragamo, e non solo". Soumahoro non aveva alcun ruolo nella coop "di famiglia", ma sui diritti dei migranti ha costruito la sua fortuna pubblica prima da sindacalista e poi da candidato. Ovvio, dunque, che la vicenda pesi come un macigno sulla sua credibilità. Ed era proprio questo che Alessandro Sallusti, direttore di Libero, gli rinfacciava lo scorso gennaio in un esplosivo confronto diretto a DiMartedì, su La7.





"Mi sono pentito di tante cose che ho fatto, ma di quello proprio no", spiegava Sallusti da Floris, a proposito delle foto (anche osè) della Murekatete pubblicate su Libero qualche settimana prima. "C'era una signora che piangeva miseria, 'non ricevevo soldi...' e poi conduceva tutto un altro genere di vita". Sul punto, Soumahoro assicurava: "La mia compagna l'ho conosciuta nell'estate del 2018, hanno preso una foto di 8 anni fa, decontestualizzata e riportata in un contesto drammatico dove ci sono lavoratrici e lavoratori in attesa di un salario per un ritardo dovuto alla pubblica amministrazione".

"E' qui che lei cade - contesta Sallusti -. Capisco che lei debba recitare un ruolo, è quello che l'ha portato a essere eletto. Lei ha citato quella foto di sua moglie: era sul profilo Facebook di sua moglie, se io sposo uno quelle foto le sarò andate a vedere... Detto questo, lei dice lo Stato non pagava. In quei campi, in quelle cooperative, la gente viveva come bestie". Ecco perché, era la chiosa di Sallusti di fronte a un sempre più imbarazzato e balbettante Soumahoro, "lei sta prendendo in giro gli italiani".