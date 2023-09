Lampedusa, l'unico modo per mettere la Germania spalle al muro sui migranti

15 settembre 2023 a

a

a



La soluzione al dramma dell'immigrazione fuori controllo nel Mediterraneo? Già nel 1982 Franco Battiato, con visione da bardo, aveva immaginato ne L'Esodo code infinite di disperati in viaggio dall'Africa verso l'Europa. Era un altro mondo, certo, ma come spiega Pietrangelo Buttafuoco "occorre prepararsi". E lancia una provocazione politica e culturale: se l'Europa continua a fingere che il problema sia solo italiano, tanto vale allora dare la cittadinanza italiana - e comunitaria - a tutti i migranti che mettono piede sul nostro suolo, da Lampedusa in su. Tanto, conclude l'opinionista di Libero, andranno tutti in Germania.



