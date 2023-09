David Parenzo, sbroccata in difesa dei migranti: "Cretino! Totale idiozia!"

14 settembre 2023 a

David Parenzo perde le staffe. Accade durante la diretta de L'Aria Che Tira su La7. Qui, nella puntata di giovedì 14 settembre, il conduttore non si trattiene e, leggendo un commento social, sbotta. "Non diciamo la solita cosa che sono soprattutto giovani - dice in riferimento alle immagini mostrate sui migranti a Lampedusa -, già vedo che scrivono su Twitter, avete inquadrato uno con la maglietta di Prada, ha scritto un cretino, fatevelo dire, quando su Twitter".

E ancora: "No scusate, però, perché…quando su Twitter mi scrivete queste cose, dillo a Parenzo perché c'è uno che ha la maglietta di Prada, scusate se lo dico, ma continuano ad arrivarmi. A me sembra l'idiozia, fatta persona proprio". Nel mirino le condizioni dei migranti accalcati nei centri di accoglienza a Lampedusa.

In poco tempo ne sono arrivati 30mila. Motivo per cui il giornalista ha mostrato le immagini delle migliaia di donne, uomini, bambini che affollano l'isola siciliana. Ed è a quel punto che ha perso le staffe nel leggere qualche commento arrivato in quegli istanti su Twitter. Tra questi, appunto, quello sulla maglietta firmata che avrebbe indossato uno di loro appena giunto in Italia.

