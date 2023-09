Migranti, Paragone contro l'Europa: "Perché non vuole risolvere il problema"

15 settembre 2023 a

"La verità vera è che l'Europa non vuole assolutamente risolvere il problema dell'immigrazione in Italia": Gianluigi Paragone lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4. Sul tavolo l'emergenza migranti che sta assediando il nostro Paese. Non si fermano, infatti, gli sbarchi sulle coste italiane. Secondo il leader di Italexit, il motivo per cui l'Ue non fa niente è molto semplice: "L'Europa sa benissimo che se va a pungere il governo di centrodestra su questa questione lo mette in crisi rispetto all'elettorato di centrodestra, che vuole un po' di ordine rispetto ai flussi migratori". Per Paragone, insomma, si tratterebbe di un modo per indebolire l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

"Misure straordinarie immediate". Boom di sbarchi, interviene Meloni: pronto il pugno di ferro

Proprio la presidente del Consiglio nelle scorse ore ha chiamato in causa l'Europa sul tema. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, ha innanzitutto annunciato misure straordinarie immediate su questa emergenza e poi ha fatto sapere di avere invitato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Lampedusa, dove gli sbarchi vanno avanti ormai ininterrottamente. Ma non solo: la premier ha scritto anche al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, chiedendogli di inserire all’ordine del giorno del consiglio di ottobre la questione migratoria: "È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione Ue per bloccare le partenze dei barconi".