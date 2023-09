Giorgia Meloni a Lampedusa: "Domani in Cdm": migranti, l'accelerazione

17 settembre 2023 a





Percorsi separati per donne e under 14: è una delle soluzioni proposte da Giorgia Meloni sull'immigrazione. Seduta accanto alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in conferenza stampa, subito dopo aver visitato insieme l'hotspot di Lampedusa e il molo di Favaloro, la premier italiana spiega: "Ho sempre ritenuto che i percorsi di cessione dei migranti che arrivano dovessero essere diversi tra gli uomini soli in età da lavoro e le mamme e gli under 14". Il tema, ha sottolineato Meloni, "è oggetto dei provvedimenti che prenderemo domani in Consiglio dei ministri".

"Ho parlato al telefono, dopo avergli mandato una lettera, con il presidente del Consiglio europeo Michel. Sto aspettando risposta ufficiale, ma sono ottimista sul fatto che se ne discuterà. Anche perché in questi giorni ho parlato con tantissimi dei leader del Consiglio europeo e sono tutti molto sensibili a una materia che capiscono essere di rilevanza per ognuno di noi", ha proseguito Meloni riguardo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo.

A proposito del CdM di lunedì, "confermo porteremo la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia. E daremo mandato al ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture necessarie". Il dossier, dunque, passerà nelle mani di Guido Crosetto.



Rimpatri veloci, corridoi umanitari, missioni navali: il piano Ue sull'immigrazione

La Von der Leyen ha sottolineato di essere arrivata a Lampedusa "non per solidarietà, ma perché i confini italiani sono quelli europei". Da qui, la messa a punto di un piano Ue in 10 punti sull'immigrazione, che prevederà rimpatri veloci, corridoi umanitari e missioni navali, con un costante coordinamento con l'Italia. Ma Meloni allarga il campo: "Credo anche, e ne parleremo in settimana, che un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia assolutamente necessario".