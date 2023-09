Laura Boldrini s'inventa il complotto: perché Meloni ha fatto invadere Lampedusa

18 settembre 2023 a

a

a

Siamo alla tragicommedia. La dem Laura Boldrini ne ha sparata un’altra, e ci sarebbe da ridere se l’argomento non fosse terribilmente serio. Eccola, l’ex presidente della Camera: «Aver lasciato per giorni migliaia di migranti in condizioni disastrose e aver messo i lampedusani in una situazione di enorme disagio aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull’isola così da attirare l’attenzione e alzare i toni, visto che con gli strumenti diplomatici, politici e istituzionali Meloni non è stata in grado di ottenere alcun risultato».

Dunque il governo avrebbe fatto arrivare di proposito settemila migranti in quarantotto ore? La democratica sciorinala retorica sull’«amico» (della Meloni, ndr) Orbán, sui partiti polacchi e spagnoli di destra, in particolare Vox, a cui la premier non chiederebbe la redistribuzione dei migranti «perché significherebbe scontrarsi con loro. Al governo Meloni dico», conclude la Boldrini, «basta propaganda sulla pelle dei migranti e sulle spalle dei lampedusani». Chissà quale sarà la prossima “boldrinata”.