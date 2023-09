Porto Empedocle, migranti in fuga e assalto al paese: agente ferito

18 settembre 2023 a

Presidiato dalle forze dell'ordine, nel centro di prima accoglienza di Porto Empedocle c'è grande paura per i trasferimenti a singhiozzo dei migranti. Al centro la mancata disponibilità delle autolinee private di mettersi in viaggio verso il nord Italia. Da domenica 17 settembre nel porto del comune di Agrigento sono stipati oltre mille migranti che tentano continuamente di fuggire dalla struttura sul molo nella quale arriva gran parte dei migranti poi trasferiti da Lampedusa.

Stando alle prime stime almeno un centinaio di persone è già riuscito a lasciare la struttura e a fuggire in altre città. A denunciare quella che viene definita "una situazione esplosiva" è Domenico Pianese. Il segretario generale del sindacato di polizia Coisp fa sapere che "da ieri sera, infatti, ci sono circa 1300 migranti sulla banchina e sono solo 20 gli agenti di Polizia a tutela dell'intera area". E ancora: "Questa notte alcuni migranti, in larga parte non ancora identificati, hanno tentato di scappare scavalcando le recinzioni e, così facendo, hanno schiacciato il cordone di poliziotti che tentava di impedirne la fuga. Un agente di Polizia, infatti, è rimasto ferito riportando diverse lesioni e una lussazione alla spalla".

Non basta dunque inviare più agenti per Pianese che chiede "assunzioni straordinarie tra le Forze di Polizia e con il blocco degli sbarchi". Condizioni analoghe anche a Lampedusa, dove l'hotspot torna a essere sovraffollato. In mattinata si contavano circa 1.300 ospiti. Complice proprio il caos a Porto Empedocle che ha impedito di portare a termine i trasferimenti programmati della sera precedente.

E di fronte a un'emergenza di tali dimensioni, il Pd non può che cavalcare l'onda. Ed ecco che i deputati si dicono "senza parole". Iacono, Provenzano, Barbagallo, Marino e Porta, in una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Chiediamo che il ministro dell’Interno intervenga chiarendo subito la situazione". Rincarando poi la dose, i dem riportano gli ultimi casi di cronaca: "Presso il centro di prima accoglienza di Porto Empedocle si stanno registrando una serie di tensioni legate al sovraffollamento della struttura e ai mancati trasferimenti. Gli organi di informazione riportano la fuga dal centro in questione di alcune centinaia di migranti. Tutto questo è la riprova che questo Governo sta gestendo male ed in modo approssimativo la questione degli sbarchi e dei migranti. È ancora più grave che ciò accada il giorno dopo la visita della presidente della Commissione Ue von der Leyen e del presidente del Consiglio italiano a Lampedusa". Peccato però che gli scontri e le proteste all'interno dei centri di accoglienza ci sono sempre stati, anche negli anni in cui a governare c'era il Pd.